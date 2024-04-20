Джастин Гейджи: «Мой следующий бой будет лучшим шоу на планете. Я не могу драться по-другому»

Гейджи пообещал, что следующие бои будут не менее зрелищными, чем с Холлоуэем.

«Бой с Максом Холлоуэем – это война. Но я еще не закончил. Я буду драться и это единственный вариант того, как это будет происходить. Даже если бы я хотел драться по-другому, то не смог бы это сделать. Поэтому вы знаете, что мой следующий бой будет лучшим шоу на планете в текущий момент», – заявил экс-обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

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