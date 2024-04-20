Джастин Гейджи: «Мой следующий бой будет лучшим шоу на планете. Я не могу драться по-другому»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Гейджи пообещал, что следующие бои будут не менее зрелищными, чем с Холлоуэем.

«Бой с Максом Холлоуэем – это война. Но я еще не закончил. Я буду драться и это единственный вариант того, как это будет происходить. Даже если бы я хотел драться по-другому, то не смог бы это сделать. Поэтому вы знаете, что мой следующий бой будет лучшим шоу на планете в текущий момент», – заявил экс-обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

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6 комментариев
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интересно, что у Гейджи с головным мозгом с медицинской точки зрения? как бы дураком не стал через лет 5
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Гейджи - Порье 3. ( Не знаю почему, хочется этого боя )
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Следующий бой не знаю, но предыдущий точно был одним из лучших боёв UFC! ) Немного жаль Джастина, хотя стиль действительно такой, что или он положит, или его.
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как бы не пошел по скользким следам Фергюссона с такими боями
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Стареет и уходит топ лёгкого веса. Конор, Тони, Гейжи, Чарли. Скоро и пюре присоединится.
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Ответ artem klishin
интересно, что у Гейджи с головным мозгом с медицинской точки зрения? как бы дураком не стал через лет 5
он уже им является
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