Джастин Гейджи: «Кто-то должен драться с Махачевым, поэтому я рад за Порье. Я бы не смог подраться с Исламом»

Теги UFC MMA Дастин Порье Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье признался, что не смог бы подраться с Исламом Махачевым в июне.

«Я рад за Дастина [Порье]. Поединок с Махачевым - это хорошо для него. Кому-то придется с ним драться. Думаю, что, независимо от моего выступления, Ислам дрался бы в июне, поэтому наш бой был невозможен», – заявил бывший обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Напомним, Махачев подерется Дастином Порье 2 июня.

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3 комментария
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Автор новость прочитал перед публикацией? Дастин рад за Гейджи что драться в июне с Исламом будет Дастин 🤔
+12
0
+12
Ответ Василий Петров
Автор новость прочитал перед публикацией? Дастин рад за Гейджи что драться в июне с Исламом будет Дастин 🤔
Короче все за всех рады😁
+5
0
+5
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