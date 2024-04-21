Джастин Гейджи: «Кто-то должен драться с Махачевым, поэтому я рад за Порье. Я бы не смог подраться с Исламом»

Дастин Порье признался, что не смог бы подраться с Исламом Махачевым в июне.

«Я рад за Дастина [Порье]. Поединок с Махачевым - это хорошо для него. Кому-то придется с ним драться. Думаю, что, независимо от моего выступления, Ислам дрался бы в июне, поэтому наш бой был невозможен», – заявил бывший обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Напомним, Махачев подерется Дастином Порье 2 июня.

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