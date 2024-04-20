Масвидаль – о победе Холлоуэя: «Не могу придумать лучшего ублюдка, чтобы держать пояс BMF. Он понимает его суть»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль рад победе Макса Холлоуэя в поединке с Джастином Гейджи.

«Это чертовски круто, что у Макса этот титул прямо сейчас. Я не могу придумать лучшего ублюдка, чтобы держать этот пояс. Он понимает суть BMF. Один из нас не должен стоять на ногах, когда прозвучит звонок об окончании боя.

Я всегда любил Холлоуэя. Это любимый боец всех бойцов», – заявил экс-обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль.

Напомним, Холлоуэй выиграл пояс BMF на UFC 300, победив Джастина Гейджи на последней секунде боя.

Масвидаль взял титул BMF в ноябре 2019-го, досрочно победив Нейта Диаза.

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1 комментарий
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Правильно, Макс один из достойних этого пояса.
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