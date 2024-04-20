Масвидаль – о победе Холлоуэя: «Не могу придумать лучшего ублюдка, чтобы держать пояс BMF. Он понимает его суть»
Хорхе Масвидаль рад победе Макса Холлоуэя в поединке с Джастином Гейджи.
«Это чертовски круто, что у Макса этот титул прямо сейчас. Я не могу придумать лучшего ублюдка, чтобы держать этот пояс. Он понимает суть BMF. Один из нас не должен стоять на ногах, когда прозвучит звонок об окончании боя.
Я всегда любил Холлоуэя. Это любимый боец всех бойцов», – заявил экс-обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль.
Напомним, Холлоуэй выиграл пояс BMF на UFC 300, победив Джастина Гейджи на последней секунде боя.
Масвидаль взял титул BMF в ноябре 2019-го, досрочно победив Нейта Диаза.
Джастин Гейджи: «Мой следующий бой будет лучшим шоу на планете. Я не могу драться по-другому»