Хорхе Масвидаль: «Я обязательно вернусь в UFC и выиграю»

Хорхе Масвидаль намерен вернуться в UFC.

«Я обязательно вернусь в UFC и выиграю ради моего города, семьи, детей и всех, кто в меня верит. Я должен вернуться в UFC», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

Сейчас Масвидалю 39 лет. Последний бой в UFC он провел в апреле-2023, когда проиграл Гилберту Бернсу, после чего завершил карьеру.

Масвидаль проиграл четыре последних боя в UFC. Он выступал в лиге с 2013 года и провел 22 боя – 12-10.

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