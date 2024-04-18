Хорхе Масвидаль: «Я обязательно вернусь в UFC и выиграю»

Теги UFC MMA Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль намерен вернуться в UFC.

«Я обязательно вернусь в UFC и выиграю ради моего города, семьи, детей и всех, кто в меня верит. Я должен вернуться в UFC», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

Сейчас Масвидалю 39 лет. Последний бой в UFC он провел в апреле-2023, когда проиграл Гилберту Бернсу, после чего завершил карьеру.

Масвидаль проиграл четыре последних боя в UFC. Он выступал в лиге с 2013 года и провел 22 боя – 12-10.

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5 комментариев
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Полный мешок. 12-10. С таким рекордом лучше бы заткнулся, единственным запоминающимся моментом из его карьеры стал ноукаут другого мешка аскрена.
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Досвидания
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Ну вернулся бы и пусть реванш против Колби проводит. Тот тоже сбитый летчик уже. Притом этот бой все еще можно продать, оба из Майами, историю дружбу еще раз поднимут, еще есть нападение у ресторана, скоро выборы как-раз, шумиху под Трампа устроить. Видел Колби там у Такера Карлсона был в гостях еще. Думаю, что Дана вполне мог бы устроить этот бой, и для Хохре и для Колби самый лучший бой, кстати. Хохре деньги заработают, походу закончились уже у него, причем без особого урона, только 5 раундов залеживания, а для Колби удобный соперник и победа нужна позарез.

На главный бой номерного турнира не тянет, конечно, но со-главным событием с 5 раундами вполне.
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Ответ Сергей Бакин
Досвидания
Хорхе Досвидаль
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0
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Ответ Сергей Бакин
Досвидания
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