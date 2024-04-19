Аспиналл подтвердил, что подерется на турнире UFC в Манчестере: «Начал тренировочный лагерь»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Том Аспиналл UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл подтвердил, что подерется на турнире UFC в Манчестере.

«Провел встречу с представителями UFC – могу официально подтвердить, что буду драться на турнире в Манчестере. Вернулся домой и начал тренировочный лагерь. Жду, когда соперник подпишет контракт, так что следите за новостями», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

По неподтвержденной информации, летом в Манчестере состоится турнир UFC 304.

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5 комментариев
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Сложно представить того кто сможет сейчас с ним справиться, слишком этот парень быстрый для этой весовой
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Ответ олдовый манк
Сложно представить того кто сможет сейчас с ним справиться, слишком этот парень быстрый для этой весовой
Я бы с мог с ним потягаться…..просто диван жмёт
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Ответ Сиражудин Халало
Я бы с мог с ним потягаться…..просто диван жмёт
Правильно, диван сам себя давить на сможет 😉
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Ответ олдовый манк
Сложно представить того кто сможет сейчас с ним справиться, слишком этот парень быстрый для этой весовой
Сирил Иванович Ган, собственной персоной, человек-велосипед
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Ответ Андрей Михайленко
Сирил Иванович Ган, собственной персоной, человек-велосипед
Та не , после его позорного поражения Джонсу близко нельзя подпускать к титульнику
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