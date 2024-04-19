Аспиналл подтвердил, что подерется на турнире UFC в Манчестере: «Начал тренировочный лагерь»

Том Аспиналл подтвердил, что подерется на турнире UFC в Манчестере.

«Провел встречу с представителями UFC – могу официально подтвердить, что буду драться на турнире в Манчестере. Вернулся домой и начал тренировочный лагерь. Жду, когда соперник подпишет контракт, так что следите за новостями», – написал в соцсетях временный чемпион UFC в тяжелом весе .

По неподтвержденной информации, летом в Манчестере состоится турнир UFC 304.

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