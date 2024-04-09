Аспиналл − о бое с Ганом: «Вынесу его. Сирил неоднократно делал это со мной»
Том Аспиналл заявил, что не заинтересован в бое с Сирилом Ганом.
«Что я сделаю, если он меня вызовет? Вынесу его. Но Сирил неоднократно отказывал мне. И я не первый, кому он отказывал.
Это не секрет для людей. Причина, почему я получил бой с Павловичем, заключается в том, что Сирил отказался драться с Сергеем.
Затем он не захотел драться с Кертисом Блейдсом − Кертис официально говорил об этом. Я же много лет назад просил Сирила о бое, он тогда не захотел.
Затем я вызвал его в Париже, мы попытались сделать этот бой, но он снова не захотел. Посмотрим, что решат в UFC», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
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