Аспиналл − о бое с Ганом: «Вынесу его. Сирил неоднократно делал это со мной»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кертис Блейдс Сирил Ган Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что не заинтересован в бое с Сирилом Ганом.

«Что я сделаю, если он меня вызовет? Вынесу его. Но Сирил неоднократно отказывал мне. И я не первый, кому он отказывал.

Это не секрет для людей. Причина, почему я получил бой с Павловичем, заключается в том, что Сирил отказался драться с Сергеем.

Затем он не захотел драться с Кертисом Блейдсом − Кертис официально говорил об этом. Я же много лет назад просил Сирила о бое, он тогда не захотел.

Затем я вызвал его в Париже, мы попытались сделать этот бой, но он снова не захотел. Посмотрим, что решат в UFC», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

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3 комментария
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заголовок типа как ии необкатанный писал
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Либо байтят на комменты, либо это апгрейд Даши Смит
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Редакция спортс как всегда ниже плинтуса
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