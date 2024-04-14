Перейра не стал отвечать, хочет ли он драться с Аспиналлом: «Не буду называть никаких имен»

Алекс Перейра не ответил на вопрос о возможном бое с Томом Аспиналлом.

«Бой с ? Я просто сказал, что хочу биться в тяжелом весе, не называл никаких имен.

Так что это только в руках организации: я хочу драться в тяжелом дивизионе, если мне кого-то дадут, то буду готов», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе .

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Перейра − о бое с Анкалаевым: «Моя команда видит, что я готов к такому поединку»