Перейра не стал отвечать, хочет ли он драться с Аспиналлом: «Не буду называть никаких имен»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Том Аспиналл Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра не ответил на вопрос о возможном бое с Томом Аспиналлом.

«Бой с Аспиналлом? Я просто сказал, что хочу биться в тяжелом весе, не называл никаких имен.

Так что это только в руках организации: я хочу драться в тяжелом дивизионе, если мне кого-то дадут, то буду готов», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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3 комментария
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если бы не этот ватакан с боем джонс миочич, то модно было бы залететь в тяжи на титульный бой. мало ли прокатило бы. стал бы тогда крутой легендой
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