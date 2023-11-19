«Добро пожаловать, чемпион». Том Аспиналл привез пояс чемпиона UFC на «Олд Траффорд»

Теги Манчестер Юнайтед UFC MMA Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл посетил стадион «Манчестер Юнайтед» с поясом тяжелого веса UFC.

«Добро пожаловать, чемпион. Осмотр достопримечательностей на «Олд Траффорд», – написано на официальной странице «Манчестер Юнайтед» в соцсетях.

«Представьте, что однажды вы подеретесь прямо здесь», – добавил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напомним, что Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде в бою за временный титул тяжелого веса UFC.

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5 комментариев

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Streetbor
Фьюри и Аспиналл за МЮ. Иногда их нужно в раздевалку пускать перед матчами😁
+9
0
+9
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a2wai
Ответ Streetbor
Фьюри и Аспиналл за МЮ. Иногда их нужно в раздевалку пускать перед матчами😁
Лучше после)))
+9
0
+9
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mestre Nani
Ответ Streetbor
Фьюри и Аспиналл за МЮ. Иногда их нужно в раздевалку пускать перед матчами😁
лучше на скамейку встряхивать этих охламонов
+4
0
+4
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Nickolay Lyskov
Ответ a2wai
Лучше после)))
Лучше вместо.
0
0
0
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