Том Аспиналл: «Не трачу время, думая о Джоне Джонсе. Если мы не подеремся, то все нормально»

Том Аспиналл заявил, что не расстроится, если не подерется с Джоном Джонсом.

«Честно говоря, я не трачу день за днем, думая о . Хоть люди так думают, я не отчаиваюсь на этот счет. Этот бой не определяет мою карьеру.

Было бы здорово, но у меня есть и другие способы проявить себя. Планирую оставаться в этом спорте минимум пять лет. Если я получу этот бой − фантастика.

Но боже мой! Это дело Джона. Он может заниматься, чем хочет. Если мы подеремся, то отлично. Если нет − все нормально. Полное уважение Джону», − сказал временный чемпион в тяжелом весе .

Аспиналл считает, что Джонс не хочет с ним драться: «Джон чертовски умен»