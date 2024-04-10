Аспиналл хочет подраться с Блейдсом в Манчестере: «Не пропущу турнир, который пройдет в моем родном городе»

Том Аспиналл рассказал, когда хочет провести следующий поединок.

«Люди говорят: «Жди! Ты не должен защищать титул временного чемпиона». Вы действительно думаете, что я пропущу турнир, который пройдет в моем родном городе? Ну уж нет! Я обязан подраться с кем-нибудь...

Я пропустил год из-за травмы, которая могла положить конец моей карьере. Я не хочу, чтобы она закончилась. Не собираюсь сидеть в стороне и ждать. Хочу сделать свою работу и доказать, что я лучший.

Кто станет моим соперником? . Наш бой продлился 15 секунд – я получил травму колена, а победа досталась ему. Конечно, сначала я хочу подраться с ним», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе .

По неподтвержденной информации, летом в Манчестере состоится турнир UFC 304.

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