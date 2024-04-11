Холлоуэй − о Топурии: «Я принимал вызовы от всех перспективных бойцов, лишь один из них отказал мне. Спросите Илию об этом»

Макс Холлоуэй намекнул, что Илия Топурия отказался от боя с ним.

«Мой единственный совет Топурии − когда придет время, подпиши контракт, не придумывай оправданий.

Все это сомнительно, возникают вопросы. Когда меня спрашивают о Топурии, то отвечаю, что сомневаюсь в нем.

Я бы с ним подрался, но спросите его о бое со мной. В конце концов, я всегда хочу драться за титул.

Мне давали много разных соперников, было много перспективных бойцов. И лишь один из них отказал мне. Спросите UFC об этом, спросите Топурию об этом», − сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй.

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