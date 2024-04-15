Топурия – о поединке с Холлоуэйем: «Надеюсь, это случится до конца года. Я буду первым, кто его вырубит»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия пообещал досрочную победу над Максом Холлоуэйем.

«Поздравляю с выступлением, Макс. Уважайте свою историю. Надеюсь, мы разделим октагон до конца года. И поверь мне, ты почувствуешь то, чего никогда раньше не чувствовал. Я буду первым, кто тебя вырубит», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.

Напомним, вчера Холлоуэй нокаутировал в пятом раунде Джастина Гейджи и выиграл пояс BMF.

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3 комментария
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В зале когда Макс его упомянул, Топурия пятый угол искал😅
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Ответ vammuteli
Ага да прямо испугался😂Ты еще напиши что он заплакал.Илиа вырубил наглухо Волка,который дважды уничтожил без шансов Макса,а теперь сам ищи следственно—логическую связь между этими событиями
По крайней мере на последнем турнире после выигрыша Макса, испанец сидел в полнейшем шоке навалив в подгузник
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