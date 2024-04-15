Топурия – о поединке с Холлоуэйем: «Надеюсь, это случится до конца года. Я буду первым, кто его вырубит»

Илия Топурия пообещал досрочную победу над Максом Холлоуэйем.

«Поздравляю с выступлением, Макс. Уважайте свою историю. Надеюсь, мы разделим октагон до конца года. И поверь мне, ты почувствуешь то, чего никогда раньше не чувствовал. Я буду первым, кто тебя вырубит», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.

Напомним, вчера Холлоуэй нокаутировал в пятом раунде Джастина Гейджи и выиграл пояс BMF.

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