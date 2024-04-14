Холлоуэй бросил вызов Топурии: «Матадор избегает быка»

Макс Холлоуэй рассказал о желании подраться с Илией Топурией.

В главном карде UFC 300 Холлоуэй нокаутировал , завоевав титул BMF [«Самого опасного ублюдка»].

«Матадор избегает быка. Скажите ему, чтобы подписал контракт. Испания или Гавайи – мне плевать, где драться», – сказал после боя .

Холлоуэй нокаутировал Гейджи и стал обладателем титула BMF

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