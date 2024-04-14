Холлоуэй бросил вызов Топурии: «Матадор избегает быка»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй рассказал о желании подраться с Илией Топурией.

В главном карде UFC 300 Холлоуэй нокаутировал Джастина Гейджи, завоевав титул BMF [«Самого опасного ублюдка»].

«Матадор избегает быка. Скажите ему, чтобы подписал контракт. Испания или Гавайи – мне плевать, где драться», – сказал после боя Макс Холлоуэй.

Холлоуэй нокаутировал Гейджи и стал обладателем титула BMF

Гейджи и Холлоуэй – кровавые бароны UFC. Уф, как же жалко их соперников

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Выносить грузина и забирать свой пояс)
+9
0
+9
Матадор с полными штанами. Не смог найти фото морды Топурии после вызова Макса, она максимально была бы уместна)
+10
-2
+8
видели в глазах Топурии страх?))
+6
0
+6
Грузин думал как стать невидимкой в моменте😂 штанишки после вызова точно придется поменять😂😂😂
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий