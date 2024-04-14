Бонусы UFC 300: Холлоуэй заработал $600 тысяч за бой и перформанс вечера

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Александр Ракич Иржи Прохазка UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй забрал два бонуса по итогам турнира UFC 300.

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 300, по итогам которого были назначены обладатели денежных бонусов в размере 300 тысяч долларов.

Бой турнира – Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи. Холлоуэй получил еще один бонус за лучшее выступление вечера. Другую премию за перформанс турнира забрал Иржи Прохазка, нокаутировавший Александра Ракича.

Прохазка уронил и забил Ракича на UFC 300

Холлоуэй вырубил Гейджи на последней секунде боя за пояс BMF

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3 комментария
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Странно, что Поатану не дали, за жедезные кулаки и не только
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