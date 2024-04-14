Бонусы UFC 300: Холлоуэй заработал $600 тысяч за бой и перформанс вечера

Макс Холлоуэй забрал два бонуса по итогам турнира UFC 300.

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 300, по итогам которого были назначены обладатели денежных бонусов в размере 300 тысяч долларов.

Бой турнира – против . Холлоуэй получил еще один бонус за лучшее выступление вечера. Другую премию за перформанс турнира забрал , нокаутировавший .

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