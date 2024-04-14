Бонусы UFC 300: Холлоуэй заработал $600 тысяч за бой и перформанс вечера
Макс Холлоуэй забрал два бонуса по итогам турнира UFC 300.
В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 300, по итогам которого были назначены обладатели денежных бонусов в размере 300 тысяч долларов.
Бой турнира – Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи. Холлоуэй получил еще один бонус за лучшее выступление вечера. Другую премию за перформанс турнира забрал Иржи Прохазка, нокаутировавший Александра Ракича.
Прохазка уронил и забил Ракича на UFC 300
Холлоуэй вырубил Гейджи на последней секунде боя за пояс BMF