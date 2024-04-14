Уайт − о выступлении Холлоуэя: «Его бой с Гейджи отражает суть пояса BMF»

Дана Уайт похвалил Макса Холлоуэя за выступление на UFC 300.

«Этот чертов Холлоуэй ходит, хотя у него огромная 3D-шишка на ноге. Сегодняшний бой в полной степени отражает смысл титула BMF.

Заметили это вы, случилось ли это с вами, но после этого боя силы покинули всех зрителей на арене. Следующие два боя люди сидели как полумертвые, такой был скачок адреналина.

Вот чем я занимаюсь − продаю такие моменты. Это был охренительный момент. Именно поэтому Макса и Гейджи так любят.

Сколько боев было, когда победитель очевиден, а за 10 секунд до боя этот чувак начинает бегать по клетке, ведь победа в кармане?

А Макс был там с одним из самых опасных бойцов и показал на центр октагона: «Давай зарубимся». Гейджи соглашается, и они начали махаться.

И какой нокаут. Это дерьмо из фильмов. Это бой года. Если кто-то превзойдет Макса и , то что это должен получиться за поединок?» − сказал президент UFC Дана Уайт.

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