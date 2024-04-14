Уайт − о выступлении Холлоуэя: «Его бой с Гейджи отражает суть пояса BMF»

Теги UFC Дана Уайт MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт похвалил Макса Холлоуэя за выступление на UFC 300.

«Этот чертов Холлоуэй ходит, хотя у него огромная 3D-шишка на ноге. Сегодняшний бой в полной степени отражает смысл титула BMF.

Заметили это вы, случилось ли это с вами, но после этого боя силы покинули всех зрителей на арене. Следующие два боя люди сидели как полумертвые, такой был скачок адреналина.

Вот чем я занимаюсь − продаю такие моменты. Это был охренительный момент. Именно поэтому Макса и Гейджи так любят.

Сколько боев было, когда победитель очевиден, а за 10 секунд до боя этот чувак начинает бегать по клетке, ведь победа в кармане?

А Макс был там с одним из самых опасных бойцов и показал на центр октагона: «Давай зарубимся». Гейджи соглашается, и они начали махаться.

И какой нокаут. Это дерьмо из фильмов. Это бой года. Если кто-то превзойдет Макса и Джастина, то что это должен получиться за поединок?» − сказал президент UFC Дана Уайт.

Холлоуэй вырубил Гейджи на последней секунде боя за пояс BMF

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9 комментариев
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Не знаю, кто как, я от Максата вообще не ожидал такого классного выступления, думал задавит его Гаджи
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+21
Ответ Богдан
Не знаю, кто как, я от Максата вообще не ожидал такого классного выступления, думал задавит его Гаджи
Тренер весь первый раунд осаживал Гейджи, как-будто их ставка была на поздние раунды, но сломанный нос в самой концовке этого же первого раунда, видимо, помножил эту ставку на ноль... С другой стороны, Макс в конце боя выглядел шикарно, так что и без сломанного носа у Гейджи могло ничего не получиться
+6
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Сумасшедший нокаут. Но пояс BMF еще никто не защитил, посмотрим далее ...
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+3
Сильно помешал момент на последних секундах первого раунда и сломанный нос у Гэйджи. Даже в таких кондициях он умудрился уронить Макса, который в свою очередь выглядел достаточно осторожно на протяжении всего боя кроме последних 10 секунд. Что не отменяет того факта Макс гроссмейстерски перебил Джастина.
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Макс - живая легенда UFC. По статистике, он больше всех пропустил и больше всех нанес ударов, что тут ещё добавить? В зал славы прямо сейчас.
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Ответ Богдан
Пояс BMF комичен сам по себе. Когда за него бились Диаз и Масвидаль - смотрелось органично, но какой bmf из Порье, Макса? Было бы неплохо, если б он разыгрывался временно в разных весах между реальными ублюдками ( а не красавами типа того же Максата ) и, допустим, владение им прекращалось после первого поражения обладателя
я так понимаю, что этот пояс навечно прописался где-то в легких весах, да? а если, к примеру, какой-нить Прохазка заявит что он ничуть не хуже MF чем те, как тогда?
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Ответ Ват-сон
я так понимаю, что этот пояс навечно прописался где-то в легких весах, да? а если, к примеру, какой-нить Прохазка заявит что он ничуть не хуже MF чем те, как тогда?
Он мог бы разыгрываться в разных весах, какие проблемы? Более того, он мог бы принадлежать разным бойцам одновременно. Но, он же не может принадлежать вечно и не может передаваться кому угодно, кто этого ублюдка победит, ибо победитель не обязательно будет соответствовать параметрам обладателя пояса bmf. Пояс должен разыгрваться, по идее, такими бойцами, как Джонс, Колби, Хамзат и т.п. Если пары оппонентов, удовлетворяющей критериям ублюдка, в данный момент нет, то и пояс может быть вакантным. Он своего рода изюминка. А по факту сейчас это побрякушка бессмысленная. А точнее, смысл ее никак не коррелируется с названием
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