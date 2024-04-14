Топурия − о победе Холлоуэя: «Поздравляю Макса, но после боя со мной он отправится в конец очереди»

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия заявил, что хочет драться с Максом Холлоуэем.

«Для меня все очевидно. Следующий соперник − это Макс Холлоуэй. Поздравляю его, пусть насладится сегодняшним вечером.

Но после боя со мной ему придется отправиться в конец очереди», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Напомним, что Холлоуэй нокаутировал Джастина Гейджи в бою за титул BMF.

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5 комментариев
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Топурия должен радоваться если Холлоуей его не убьёт
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какое-то плохое поздравление, вам не кажется?
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Ну не пиликал бы Макс не желудь бой будет 5 раундов бензин то кончиться !!!для Макса это легкий бой
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