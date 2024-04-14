Топурия − о победе Холлоуэя: «Поздравляю Макса, но после боя со мной он отправится в конец очереди»
Илия Топурия заявил, что хочет драться с Максом Холлоуэем.
«Для меня все очевидно. Следующий соперник − это Макс Холлоуэй. Поздравляю его, пусть насладится сегодняшним вечером.
Но после боя со мной ему придется отправиться в конец очереди», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Напомним, что Холлоуэй нокаутировал Джастина Гейджи в бою за титул BMF.
Холлоуэй вырубил Гейджи на последней секунде боя за пояс BMF