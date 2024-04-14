Топурия − о победе Холлоуэя: «Поздравляю Макса, но после боя со мной он отправится в конец очереди»

Илия Топурия заявил, что хочет драться с Максом Холлоуэем.

«Для меня все очевидно. Следующий соперник − это . Поздравляю его, пусть насладится сегодняшним вечером.

Но после боя со мной ему придется отправиться в конец очереди», − сказал чемпион в полулегком весе .

Напомним, что Холлоуэй нокаутировал в бою за титул BMF.

Холлоуэй вырубил Гейджи на последней секунде боя за пояс BMF

Холлоуэй бросил вызов Топурии: «Матадор избегает быка»