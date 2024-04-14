Царукяну предложили бой с Махачевым на UFC 302: «Мы отказались для полноценной подготовки»
Команда Армана Царукяна отказалась от боя с Исламом Махачевым 2 июня.
«Если вы посмотрите, то там прямо на пресс‑конференции Дэйне Уайту протянули записку, потому что это все решалось прямо в моменте.
Нам предлагали принять бой в Нью‑Джерси 2 июня, но мы решили отказаться и провести полноценный лагерь для подготовки к этому бою против Ислама», − сказал менеджер легковеса UFC Армана Царукяна Саят Абдрахманов.
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К этому боб нужно подойти максимально подготовленным
Чтоб потом не было разговоров о неполном лагере
Все правильно он сделал
Ислам это не тот против кого можно выходить после неполноценного лагеря