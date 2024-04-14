Царукяну предложили бой с Махачевым на UFC 302: «Мы отказались для полноценной подготовки»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Арман Царукян Саят Абдрахманов UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Команда Армана Царукяна отказалась от боя с Исламом Махачевым 2 июня.

«Если вы посмотрите, то там прямо на пресс‑конференции Дэйне Уайту протянули записку, потому что это все решалось прямо в моменте.

Нам предлагали принять бой в Нью‑Джерси 2 июня, но мы решили отказаться и провести полноценный лагерь для подготовки к этому бою против Ислама», − сказал менеджер легковеса UFC Армана Царукяна Саят Абдрахманов.

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4 комментария
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Все правильно
К этому боб нужно подойти максимально подготовленным
Чтоб потом не было разговоров о неполном лагере
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Получается Порье запасным тупо был и не рассматривался изначально.
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Ответ dadahandadahan3@gmail.com
а теперь не говори,что он избегает от тебя,или ещё что-то (тебе дали этот бой,но ты сам не принял)
Этот бой будет в любом случае
Все правильно он сделал
Ислам это не тот против кого можно выходить после неполноценного лагеря
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