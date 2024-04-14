Махачев ответил на вызов Царукяна: «Скоро увидимся, парень»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев принял вызов Армана Царукяна.

«Будь готов. Скоро увидимся, парень», − написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Арман Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей на UFC 300.

Арман Царукян: «Далее я хочу драться за титул»

Копылов – о бое Царукяна и Оливейры: «Будет такой же исход, как в поединке Армана с Дариушем»

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11 комментариев
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Анжи победит Краснодар
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легкая проходка для Махачева будет
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Ответ Подкат Мальдини
А должен ?
Ну он же в Армении всю жизнь прожил) Это как американские африканцы, которые всю жизнь в Америке или Австралии живут, но Нигерийский флаг с собой таскают.
Тут вопрос не в должен или нет, а в уважении и благодарности той стране в которой ты вырос как личность, как боец и т.д
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Прям как Овечкин правильно ? Который без малого 20 лет в сша .Или теннисист Медведев и Шарапова которые всю жизнь прожили за бугром но их кидаловом ты не называешь … мышление чисто сквозануть
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Ответ Dmitri 78
Анжи победит Краснодар
Анжи победить Арарат
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Скоро...в октябре на ЮФС 308 в Абу-Даби
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Интересная ситуация в легком весе. Арман победил 1 номера, но совсем не факт, что стал главным претендентом на бой за пояс. Как и прежде, самая конкретная весовая.
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Ответ GruWer
Какой Краснодар? Кидала не под российским флагом выступает..
С флагом Ян выступает
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