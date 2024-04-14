Махачев ответил на вызов Царукяна: «Скоро увидимся, парень»

Ислам Махачев принял вызов Армана Царукяна.

«Будь готов. Скоро увидимся, парень», − написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Арман Царукян победил раздельным решением судей на 300.

Арман Царукян: «Далее я хочу драться за титул»

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