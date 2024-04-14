Махачев ответил на вызов Царукяна: «Скоро увидимся, парень»
Ислам Махачев принял вызов Армана Царукяна.
«Будь готов. Скоро увидимся, парень», − написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.
Арман Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей на UFC 300.
Арман Царукян: «Далее я хочу драться за титул»
Копылов – о бое Царукяна и Оливейры: «Будет такой же исход, как в поединке Армана с Дариушем»
Тут вопрос не в должен или нет, а в уважении и благодарности той стране в которой ты вырос как личность, как боец и т.д