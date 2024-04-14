Царукян − о плане на бой с Махачевым: «Замедлить его и не давать бороться»

Арман Царукян заявил, что хочет сдержать борьбу Ислама Махачева.

«Мой план на бой с ? Хочу сделать его медленным. Чувствую, что быстрее него, подвижнее.

С ним нельзя входить в клинч, нужно нащупать свою дистанцию, боксировать с ним, не давать бороться», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

Махачев ответил на вызов Царукяна: «Скоро увидимся, парень»

Царукян ответил Махачеву: «Он сказал увидимся? Ну, значит увидимся»