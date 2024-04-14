Царукян − о плане на бой с Махачевым: «Замедлить его и не давать бороться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян заявил, что хочет сдержать борьбу Ислама Махачева.

«Мой план на бой с Исламом? Хочу сделать его медленным. Чувствую, что быстрее него, подвижнее.

С ним нельзя входить в клинч, нужно нащупать свою дистанцию, боксировать с ним, не давать бороться», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

Махачев ответил на вызов Царукяна: «Скоро увидимся, парень»

Царукян ответил Махачеву: «Он сказал увидимся? Ну, значит увидимся»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ааа, так вот оно оказывается в чем дело, всего то надо не давать ему бороться
+10
0
+10
Отличный план )
Может еще нужно просто засабмитить Ислама?)
+5
0
+5
Если сравнивать по Оливейре то шансов похоже мало
0
0
0
Так Ислам этого коротыша в стойке перестучит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий