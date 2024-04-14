Царукян − о плане на бой с Махачевым: «Замедлить его и не давать бороться»
Арман Царукян заявил, что хочет сдержать борьбу Ислама Махачева.
«Мой план на бой с Исламом? Хочу сделать его медленным. Чувствую, что быстрее него, подвижнее.
С ним нельзя входить в клинч, нужно нащупать свою дистанцию, боксировать с ним, не давать бороться», − сказал легковес UFC Арман Царукян.
Махачев ответил на вызов Царукяна: «Скоро увидимся, парень»
Царукян ответил Махачеву: «Он сказал увидимся? Ну, значит увидимся»
Может еще нужно просто засабмитить Ислама?)