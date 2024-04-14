Махачев − первый чемпион, который подерется в новых золотых перчатках UFC

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев станет первым чемпионом, который проведет бой в новых золотых перчатках UFC.

Перед турниром UFC 300 были представлены новые перчатки для бойцов промоушена. С турнира UFC 302 участники титульных боев будут драться в золотых перчатках.

Напомним, что Ислам Махачев в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье за титул UFC в легком весе.

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5 комментариев
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Ответ Владимир Сергеевич
Харам же ) золото - нельзя))
значит так мелкий, всё что в золотом цвете это не золото
золото это такой металл, и вряд-ли перчатки из металла
+13
-4
+9
Ответ Maksmen1995
Сарказм? Не , не слышал.
Да они душнилы)
+2
-1
+1
Ответ F.Castro
значит так мелкий, всё что в золотом цвете это не золото золото это такой металл, и вряд-ли перчатки из металла
Сарказм? Не , не слышал.
+4
-4
0
Ответ Владимир Сергеевич
Харам же ) золото - нельзя))
Можно, пока Аллах не видит)
+1
-1
0
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