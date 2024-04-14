Махачев − первый чемпион, который подерется в новых золотых перчатках UFC
Ислам Махачев станет первым чемпионом, который проведет бой в новых золотых перчатках UFC.
Перед турниром UFC 300 были представлены новые перчатки для бойцов промоушена. С турнира UFC 302 участники титульных боев будут драться в золотых перчатках.
Напомним, что Ислам Махачев в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье за титул UFC в легком весе.
Махачев ответил на вызов Царукяна: «Скоро увидимся, парень»
Царукян ответил Махачеву: «Он сказал «Увидимся»? Ну, значит увидимся»
золото это такой металл, и вряд-ли перчатки из металла