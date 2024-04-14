Махачев − первый чемпион, который подерется в новых золотых перчатках UFC

Ислам Махачев станет первым чемпионом, который проведет бой в новых золотых перчатках UFC.

Перед турниром UFC 300 были представлены новые перчатки для бойцов промоушена. С турнира UFC 302 участники титульных боев будут драться в золотых перчатках.

Напомним, что в ночь на 2 июня подерется с за титул UFC в легком весе.

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