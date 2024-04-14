Официально: Ислам Махачев подерется с Дастином Порье 2 июня

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев подерется с Дастином Порье в ночь на 2 июня.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье за титул в легком весе возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси).

Махачев – чемпион UFC и лидер рейтинга P4P, дважды победивший в 2023 году Алекса Волкановски. Порье в марте-2024 нокаутировал Бенуа Сен-Дени.

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26 комментариев
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Вообще без понятия что Порье может Исламу противопоставить.
+18
0
+18
Ответ Andy93
Конечно титульник чувачку с 2-2 в последних боях давать, ну такое. Уж лучше б Топурию подтянули
Вы его глаза видели после того, как его Макс вызвал на бой?
+18
-1
+17
Ответ BolxoB
Вообще без понятия что Порье может Исламу противопоставить.
Гильотину
+19
-3
+16
Ответ Trash Talking
Уайт решил, что Царукян неубедительно выступил для претендента?
Скорее всего у Армана мед отвод будет..а к октябрю как раз полный лагерь пройдет
+13
-3
+10
Рофл, Гейтжи вырубил Порье, а в титульнике подерется именно нокаутированный. Лооооооооооооол
+7
0
+7
Ответ Мадина Уйгурова
Гильотину
о, ну видели уже мы эту гильотину и что с Порье после нее бывает.
+7
0
+7
Ответ Trash Talking
Уайт решил, что Царукян неубедительно выступил для претендента?
Арман не может выйти на бой через полтора месяца, тем более после такого поединка как с Оливейрой. Осенью будет оптимально им подраться, Ислам как раз хотел в MSG подраться)
+4
0
+4
Уайт решил, что Царукян неубедительно выступил для претендента?
+3
-1
+2
Легчайшее удушение
+2
0
+2
Ответ Виталий Колесников
Рофл, Гейтжи вырубил Порье, а в титульнике подерется именно нокаутированный. Лооооооооооооол
Джастину еще не скоро медики разрешат драться, как и Царукяну
+1
0
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Когда-то она заработает. Тем более Ислам выйдет на бой с явной недооценкой соперника
Сомневаюсь
+1
0
+1
Ответ BolxoB
о, ну видели уже мы эту гильотину и что с Порье после нее бывает.
Когда-то она заработает. Тем более Ислам выйдет на бой с явной недооценкой соперника
+2
-1
+1
Махачев в одном ивенте с Конором, пресс конференция будет огонь
0
0
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Лучше бы уж Гамрота свели с Исламом
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Легкая прогулка для Махачева
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А неофициально подерется с кем нибудь?
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Ответ Мадина Уйгурова
Гильотину
Дастин "Гильотина!" Порье 🤣🤣🤣
+1
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предвкушаю...
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Такое себе. Титульник со сбитым лётчиком.
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Ответ Мадина Уйгурова
Скорее всего у Армана мед отвод будет..а к октябрю как раз полный лагерь пройдет
Даже без отвода до боя меньше 2 месяцев. Ни Арману, ни Холлоуэю времени восстановиться и заново провести лагерь не хватит.
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Недобой..
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