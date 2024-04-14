Официально: Ислам Махачев подерется с Дастином Порье 2 июня

Ислам Махачев подерется с Дастином Порье в ночь на 2 июня.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Поединок между и за титул в легком весе возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси).

Махачев – чемпион UFC и лидер рейтинга P4P, дважды победивший в 2023 году Алекса Волкановски. Порье в марте-2024 нокаутировал Бенуа Сен-Дени.

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