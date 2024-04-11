Махачев назвал условие для боя с Холлоуэем: «Если будет какой-то яркий финиш»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев назвал условие для боя с Максом Холлоуэем.

«Если у Холлоуэя будет какой-то необычный и зрелищный финиш, то есть какой-то шанс, но из этих четверых бойцов у него самые маленькие шансы на титульник.

Кто из них заслужил больше? Я не знаю. С Царукяном и Оливейрой я уже дрался, так что было бы интереснее с Гейджи подраться», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Ислам Махачев: «Сейчас подерутся Гейджи, Царукян и Оливейра. Кто-то из них будет моим следующим соперником»

Холлоуэй − о Топурии: «Я принимал вызовы от всех перспективных бойцов, лишь один из них отказал мне. Спросите Илию об этом»

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