Махачев назвал условие для боя с Холлоуэем: «Если будет какой-то яркий финиш»

Ислам Махачев назвал условие для боя с Максом Холлоуэем.

«Если у Холлоуэя будет какой-то необычный и зрелищный финиш, то есть какой-то шанс, но из этих четверых бойцов у него самые маленькие шансы на титульник.

Кто из них заслужил больше? Я не знаю. С Царукяном и я уже дрался, так что было бы интереснее с Гейджи подраться», − сказал чемпион в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Ислам Махачев: «Сейчас подерутся Гейджи, Царукян и Оливейра. Кто-то из них будет моим следующим соперником»

Холлоуэй − о Топурии: «Я принимал вызовы от всех перспективных бойцов, лишь один из них отказал мне. Спросите Илию об этом»