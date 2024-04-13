Тренер Царукяна: «Оливейра опаснее для Армана, чем Махачев»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Тренер Армана Царукяна считает Оливейру более сложным соперником, чем Махачев.

«Арман заслужил право драться с Оливейрой. Посмотрите, что он сделал в четвертом раунде с Бенеилом Дариушем.

Что касается Чарльза, то этот парень победил всех и заслужил титульный бой. Я не ожидал от него такого уровня. Думал, что Царукян подерется с Оливейрой, а Гейджи с Махачевым. Но UFC все перемешали.

Оливейра побеждает досрочно. Он безумно опасен. А сколько досрочных побед у Ислама? Посмотрите на его бои. Я считаю, что Оливейра опаснее для Царукяна, чем Махачев. Говорю это не из-за того, что я бразилец, а потому что это правда. Мы сумеем использовать недостатки Чарльза», – заявил Маркос Даматта.

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2 комментария
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Разве он не в первом раунде уронил Дариуша?

Откуда столько хайпа не пойму, да он не плохой боец, но у кого он вообще выиграл то? Гамроту проиграл, Махачеву проиграл, выиграл у каких то ноунеймов и Дариуш который сильно на спаде
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Они щас это догнали за спину никогда не смотрите а то кирдык
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