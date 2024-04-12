Копылов – о бое Царукяна и Оливейры: «Будет такой же исход, как в поединке Армана с Дариушем»
Роман Копылов поделился ожиданиями от боя Армана Царукяна и Чарльза Оливейры.
Поединок состоится в главном карде UFC 300. Турнир пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.
«Турнир обещает быть громким. Отличный кард. Если говорить про поединок Царукяна и Оливейры… Арман мотивирован, он это показал в бою с [Бенеилом] Дариушем. И сейчас, думаю, должен быть, плюс‑минус, такой же исход», – сказал средневес UFC Роман Копылов.
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