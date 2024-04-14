Арман Царукян: «Далее я хочу драться за титул»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян вызвал Ислама Махачева на бой.

«Я хочу далее драться за титул, хочу стать самым молодым чемпионом в 70 кг. Думал, все судьи отдадут мне победу, хотел победить досрочно, но Чарльз очень жесткий парень, мне нужно поработать над своими навыками.

Наш первый бой был пять лет назад − на коротком уведомлении я дал ему самый жесткий отпор. Просто дайте мне эту возможность», − сказал легковес UFC Арман Царукян после победы над Чарльзом Оливейрой.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей на UFC 300

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9 комментариев
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Выиграет 5 раундов с Махачевым ? Не верю. Не верю что выиграл бы даже у Оливейры в 5 раундах.
+5
-3
+2
Душнилы со спортса, просто порадуйтесь что сегодня победил боец, имеющий непосредственное отношение к России!
+2
0
+2
Ответ Александр Петков
Титул? На турнир по нардам едет?
Нет по городкам
+2
0
+2
Титул?
На турнир по нардам едет?
+2
-2
0
Ответ RasuL 8593
Хабиб побил вашу последнюю надежду Конора так что молчи в тряпочку
А можно не в тряпочку ? А
+1
-1
0
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