Арман Царукян: «Далее я хочу драться за титул»

Арман Царукян вызвал Ислама Махачева на бой.

«Я хочу далее драться за титул, хочу стать самым молодым чемпионом в 70 кг. Думал, все судьи отдадут мне победу, хотел победить досрочно, но Чарльз очень жесткий парень, мне нужно поработать над своими навыками.

Наш первый бой был пять лет назад − на коротком уведомлении я дал ему самый жесткий отпор. Просто дайте мне эту возможность», − сказал легковес UFC Арман Царукян после победы над .

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей на UFC 300