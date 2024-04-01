Бой Оливейра – Царукян на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Оливейра - Царукян Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном.

Царукян идет на серии из трех побед и ни разу не дрался за пояс. Оливейра – бывший чемпион среди легковесов, который в последнем бою победил Бенеила Дариуша.

Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass.

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