Махачев начал лагерь к следующему поединку: «Впереди пару месяцев тяжелой работы»
Ислам Махачев начал подготовку к следующему бою.
«Впереди пару месяцев тяжелой работы», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Россиянин опубликовал несколько фотографий с тренировок, на которых присутствует Хабиб Нурмагомедов.
Ислам Махачев: «Сейчас подерутся Гейджи, Царукян и Оливейра. Кто-то из них будет моим следующим соперником»
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