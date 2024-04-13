Махачев начал лагерь к следующему поединку: «Впереди пару месяцев тяжелой работы»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев начал подготовку к следующему бою.

«Впереди пару месяцев тяжелой работы», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Россиянин опубликовал несколько фотографий с тренировок, на которых присутствует Хабиб Нурмагомедов.

Ислам Махачев: «Сейчас подерутся Гейджи, Царукян и Оливейра. Кто-то из них будет моим следующим соперником»

Махачев назвал условие для боя с Холлоуэем: «Если будет какой-то яркий финиш»

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