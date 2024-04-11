Ислам Махачев: «Сейчас подерутся Гейджи, Царукян и Оливейра. Кто-то из них будет моим следующим соперником»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что планирует подраться с одним из участников UFC 300.

«Думаю, мы сейчас в таком положении, когда ищем настоящего претендента. Потому что их много, а надо определить кого-то одного.

Сейчас такие бои… Гейджи дерется, Оливейра и Царукян дерутся. Думаю, кто-то из них будет моим следующим соперником. Пока у меня есть время отдохнуть», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Гейджи не хочет драться с Махачевым в июне: «Это невозможно, ведь каждый мой бой − травмирующий опыт»

Гейджи − о планах после поединка с Холлоуэем: «Я не заглядываю вперед. Обычно не рассчитываю быть живым после боя»

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Перейра – Хилл
8%
Алекс Перейра
Чжан – Сяонань
1%
Вэйли Чжан
Гейджи – Холлоуэй
36%
Джастин Гейджи
Оливейра – Царукян
46%
Арман Царукян
Прохазка – Ракич
3%
Иржи Прохазка
Каттар – Стерлинг
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6 комментариев
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Ответ Born is the King
"Пока у меня есть время отдохнуть" О да, отдыхать Махачев любит. В итоге будет максимально отвергать бой с Арманом и будет выбирать между ударниками Гэтджи и Даймондом
Предложи свободного претендента в ЛВ, чтоб не после поражений и был свободен на ближайшее время, и не был ударником
+1
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+1
Что-то мне подсказывает, что это будет Джастин)
0
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0
Ответ Born is the King
"Пока у меня есть время отдохнуть" О да, отдыхать Махачев любит. В итоге будет максимально отвергать бой с Арманом и будет выбирать между ударниками Гэтджи и Даймондом
О да! Мамкины Х-перты они такие)
+2
-2
0
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