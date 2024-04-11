Ислам Махачев: «Сейчас подерутся Гейджи, Царукян и Оливейра. Кто-то из них будет моим следующим соперником»

Ислам Махачев заявил, что планирует подраться с одним из участников UFC 300.

«Думаю, мы сейчас в таком положении, когда ищем настоящего претендента. Потому что их много, а надо определить кого-то одного.

Сейчас такие бои… Гейджи дерется, и дерутся. Думаю, кто-то из них будет моим следующим соперником. Пока у меня есть время отдохнуть», − сказал чемпион в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Гейджи не хочет драться с Махачевым в июне: «Это невозможно, ведь каждый мой бой − травмирующий опыт»

Гейджи − о планах после поединка с Холлоуэем: «Я не заглядываю вперед. Обычно не рассчитываю быть живым после боя»