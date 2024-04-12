«Изучи факты, прежде чем говорить чушь». Махачев ответил на критику со стороны Холлоуэя

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев ответил на критику со стороны Макса Холлоуэя.

Ранее Холлоуэй обвинил россиянина в том, что он не принимает бои, которые ему предлагают.

«Для справки: с 2021 года я дрался семь раз. Холлоуэй провел пять поединков, а Джастин [Гейджи] – всего четыре. Изучи факты, прежде чем говорить чушь о чемпионе», – написал в соцсетях обладатель пояса UFC в легком весе Ислам Махачев.

Грин привел Холлоуэя в качестве примера для Махачева: «Макс берется за любой шанс, а Ислам не рискует»

Махачев назвал условие для боя с Холлоуэем: «Если будет какой-то яркий финиш»

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