«Изучи факты, прежде чем говорить чушь». Махачев ответил на критику со стороны Холлоуэя

Ислам Махачев ответил на критику со стороны Макса Холлоуэя.

Ранее Холлоуэй обвинил россиянина в том, что он не принимает бои, которые ему предлагают.

«Для справки: с 2021 года я дрался семь раз. Холлоуэй провел пять поединков, а [Гейджи] – всего четыре. Изучи факты, прежде чем говорить чушь о чемпионе», – написал в соцсетях обладатель пояса в легком весе .

Грин привел Холлоуэя в качестве примера для Махачева: «Макс берется за любой шанс, а Ислам не рискует»

Махачев назвал условие для боя с Холлоуэем: «Если будет какой-то яркий финиш»