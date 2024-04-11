Оливейра хочет реванш с Махачевым после победы над Царукяном: «Ислам вызывает ребят из 57 и 61 кг, но не меня»
Чарльз Оливейра хочет получить реванш с Исламом Махачевым.
«Верю, что в конце года снова подерусь за титул. Это то, что я планирую: октябрь, ноябрь, декабрь.
Ислам не называл моего имени, верно? Ислам много чего говорит, бросает вызовы ребятам из легчайшего и наилегчайшего веса, но не упоминает меня», − сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.
Оливейра дрался с Махачевым в октябре-2022, проиграв удушающим приемом во втором раунде. В октябре-2023 должен был состояться реванш, но Чарльз вылетел из-за сечки за 10 дней до турнира.