Махачев − о реванше с Царукяном: «Арман пытается на мне себе имя сделать. Если он выиграет у Оливейры, то бой неизбежен»

Ислам Махачев заявил, что реванш с Арманом Царукяном может стать неизбежным.

«Парень пытается до сих пор как-то на мне себе имя заработать, но ничего. Если он выиграет − хорошо. Думаю, он близко уже, максимум два боя его отделяют от титульника.

Так что наш реванш неизбежен. Дадим Царукяну реванш. Подраться в Абу-Даби? Не знаю, я уже каждый год там дерусь. В ноябре было бы интересно подраться на «Мэдисон-сквер-гарден», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Ислам Махачев: «Сейчас подерутся Гейджи, Царукян и Оливейра. Кто-то из них будет моим следующим соперником»

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