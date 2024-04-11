Сен-Пьер − о бое Уиттакера и Чимаева: «Если кто и может остановить Хамзата, так это Роберт»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев UFC Saudi Arabia Уиттакер − Чимаев Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер считает, что Роберт Уиттакер − неудобный соперник для Хамзата Чимаева.

«Если кто и может остановить Хамзата Чимаева, так это Роберт Уиттакер. Чимаева можно сравнить с Йоэлем Ромеро, который был очень хорошим борцом, взрывным и мощным парнем.

Уиттакер стал для Йоэля криптонитом, победил его дважды. Так что стилистически он вполне способен сделать то же самое с Чимаевым, выставив Хамзата в плохом свете», − сказал бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Напомним, что поединок Уиттакера и Чимаева возглавит турнир UFC Saudi Arabia 22 июня.

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