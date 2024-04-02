Биспинг сомневается в Чимаеве в поединке с Уиттакером: «Это его первый 25-минутный бой. Если не финиш, это будет катастрофа для Хамзата»

Майкл Биспинг считает, что Хамзат Чимаев должен финишировать Роберта Уиттакера.

«Отличный бой, имеющий смысл в среднем весе. Для Хамзата это будет первый пятираундовый бой. В углу Хамзата должны быть обеспокоены.

не сбавляет обороты, он очень опытный боец, долго дерется на высоком уровне.

Хамзат всегда газует, он силен от природы. То, как он валит людей, как он делал это с . Но он его не финишировал, а замедлился по ходу боя.

С Бернсом было то же самое. Он отлично выступил в первом раунде, а во втором и третьем было хуже.

Пять раундов против Роберта Уиттакера − если Чимаев не сможет финишировать его, это может стать катастрофой для Хамзата», − сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

Напомним, что бой Роберта Уиттакера и состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

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