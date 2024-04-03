Уиттакер – о бое с Чимаевым: «Знаю, что будет непросто. Постараюсь устроить войну»

Роберт Уиттакер высказался о бое с Хамзатом Чимаевым.

«Предполагаю, что у меня будет преимущество в скорости и ударной технике. Хамзат умеет навязывать соперникам борьбу – это его сильная сторона. Считаю, что со мной это сделать будет сложнее. Я умею контролировать дистанцию.

С нетерпением жду этого поединка. Знаю, что будет непросто. Сохраню этот настрой и постараюсь устроить войну. Я заслужу победу – это приблизит меня к титульному бою. Это всегда было моей целью», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

Поединок между Уиттакером и Чимаевым возглавит турнир UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

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