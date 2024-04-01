Джо Роган: «Уиттакер – Чимаев – это охренительно дикий бой. Настоящее испытание для Хамзата»

Джо Роган считает Уиттакера сложным соперником для Чимаева.

«Это охренительно дикий бой. Лютая схватка. Уиттакер против Хамзата...

Это настоящее испытание для Чимаева, потому что Уиттакер – огромный чувак. Твердый, мускулистый, экс-чемпион среднего веса...

Теперь мы сможем увидеть Хамзата в бою с соперником мирового класса, в отличие от того поединка с Усманом, когда у Камару не было возможности подготовиться, поскольку до боя оставалось десять дней», – заявил комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, что поединок Уиттакера и Чимаева возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

Уиттакер – об анонсе боя с Чимаевым: «Был немного шокирован. Но я рад, что получил эту возможность»

Чимаев обещал «скоро увидеться» с пятью чемпионами UFC. Подерется, но опять с бывшим