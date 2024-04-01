Джо Роган: «Уиттакер – Чимаев – это охренительно дикий бой. Настоящее испытание для Хамзата»

Теги UFC MMA Джо Роган Роберт Уиттакер Камару Усман Хамзат Чимаев контент Бокс/MMA/UFC

Джо Роган считает Уиттакера сложным соперником для Чимаева.

«Это охренительно дикий бой. Лютая схватка. Уиттакер против Хамзата...

Это настоящее испытание для Чимаева, потому что Уиттакер – огромный чувак. Твердый, мускулистый, экс-чемпион среднего веса...

Теперь мы сможем увидеть Хамзата в бою с соперником мирового класса, в отличие от того поединка с Усманом, когда у Камару не было возможности подготовиться, поскольку до боя оставалось десять дней», – заявил комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, что поединок Уиттакера и Чимаева возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

Уиттакер – об анонсе боя с Чимаевым: «Был немного шокирован. Но я рад, что получил эту возможность»

Чимаев обещал «скоро увидеться» с пятью чемпионами UFC. Подерется, но опять с бывшим

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9 комментариев
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Ответ Жора где ты был?
Роб такие битвы передил, особенно два боя с пиковым Ромеро, что его вряд ли Хамзат сможет чем то удивить.
Может и не удивит, но проблема в том, что Роб в этих битвах потерял много здоровья
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Спасибо Джо. Итак ясно, что бой хороший. Только испытание возможно будет для Роберта, к сожалению..
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Роб такие битвы передил, особенно два боя с пиковым Ромеро, что его вряд ли Хамзат сможет чем то удивить.
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Самое интересное для меня в этом бою то, что сойдутся две абсолютно разные идеологии ,в плане ведения боя.
Хамзат всегда заряжен всегда закончить бой в первом-втором раунде, Роб наоборот очень прагматичный боец.
Посмотрим чье кунг-фу сильнее,очень интересно.
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Роберт-вперёд, за победой!🔥
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Если Хамзат побьет Роба, то это действительно будет заявление. Но Роб всегда очень хорош, будет интересно)
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