Царукян хочет драться с Махачевым после победы с Оливейрой: «Дана Уайт сказал, что мой с Чарльзом будет претендентским»

Арман Царукян заявил, что хочет драться за титул после победы над Чарльзом Оливейрой.

«Я ожидал, что получу бой с Гейджи или Оливейрой, потому что нахожусь в топ-5 с недавнего времени.

Компании нужны новые лица, так что в случае победы точно стану претендентом №1. Думаю, все хотят увидеть мой реванш с Исламом Махачевым, первый бой был близким.

Арман Царукян против − правильный выбор для Уайта. Когда я побью Чарльза Оливеру, то точно стану главным претендентом.

Дана Уайт сказал, что наш бой будет претендентским. Победитель подерется с Исламом, будет это я или Чарльзом. Без сомнений», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян сделал прогноз на бой с Оливейрой: «Технический нокаут в первом раунде»