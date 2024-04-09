Царукян хочет драться с Махачевым после победы с Оливейрой: «Дана Уайт сказал, что мой с Чарльзом будет претендентским»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян заявил, что хочет драться за титул после победы над Чарльзом Оливейрой.

«Я ожидал, что получу бой с Гейджи или Оливейрой, потому что нахожусь в топ-5 с недавнего времени.

Компании нужны новые лица, так что в случае победы точно стану претендентом №1. Думаю, все хотят увидеть мой реванш с Исламом Махачевым, первый бой был близким.

Арман Царукян против Ислама Махачева − правильный выбор для Уайта. Когда я побью Чарльза Оливеру, то точно стану главным претендентом.

Дана Уайт сказал, что наш бой будет претендентским. Победитель подерется с Исламом, будет это я или Чарльзом. Без сомнений», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян сделал прогноз на бой с Оливейрой: «Технический нокаут в первом раунде»

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