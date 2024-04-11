Гейджи − о планах после поединка с Холлоуэем: «Я не заглядываю вперед. Обычно не рассчитываю быть живым после боя»
Джастин Гейджи заявил, что не строил планов после боя с Максом Холлоуэем.
«Знаю, если выиграю, то буду драться за титул чемпиона в легком весе. Но еще знаю, что если проиграю, то все будет упущено. Вот за что я дерусь.
Планы после боя с Максом? Я прохожу четверть мили за раз, как говорится. Не заглядываю далеко вперед. Честно говоря, без понятия, что меня ждет.
Обычно я не рассчитываю быть живым в день после боя. Так что, надеюсь, я буду там!» − сказал легковес UFC и обладатель титула BMF Джастин Гейджи.
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