Гейджи не хочет драться с Махачевым в июне: «Это невозможно, ведь каждый мой бой − травмирующий опыт»

Джастин Гейджи заявил, что не сможет драться с Исламом Махачевым в июне.

«Я не играю в «А что, а если», но упускать шанс стать чемпионом нельзя. Мне нужно будет отдохнуть.

Думаю, что бой в июне невозможен, потому что каждый мой поединок − травмирующий опыт. Нужно будет отправиться домой и позаботиться о теле и голове.

Но у меня есть тренеры и менеджер, которые в конечном итоге принимают такие решения. Если они скажут: «Иди», то я пойду», − сказал легковес UFC и обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Джастин Гейджи подерется с на 300.

Гейджи − о планах после поединка с Холлоуэем: «Я не заглядываю вперед. Обычно не рассчитываю быть живым после боя»

Холлоуэй − о Топурии: «Я принимал вызовы от всех перспективных бойцов, лишь один из них отказал мне. Спросите Илию об этом»