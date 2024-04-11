Гейджи не хочет драться с Махачевым в июне: «Это невозможно, ведь каждый мой бой − травмирующий опыт»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Ислам Махачев UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи заявил, что не сможет драться с Исламом Махачевым в июне.

«Я не играю в «А что, а если», но упускать шанс стать чемпионом нельзя. Мне нужно будет отдохнуть.

Думаю, что бой в июне невозможен, потому что каждый мой поединок − травмирующий опыт. Нужно будет отправиться домой и позаботиться о теле и голове.

Но у меня есть тренеры и менеджер, которые в конечном итоге принимают такие решения. Если они скажут: «Иди», то я пойду», − сказал легковес UFC и обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Джастин Гейджи подерется с Максом Холлоуэем на UFC 300.

Гейджи − о планах после поединка с Холлоуэем: «Я не заглядываю вперед. Обычно не рассчитываю быть живым после боя»

Холлоуэй − о Топурии: «Я принимал вызовы от всех перспективных бойцов, лишь один из них отказал мне. Спросите Илию об этом»

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1 комментарий
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В теории, там только Порье может быть сможет с Махачевым подраться.

А так, если с кем-то из победителей юфц300 только осенью и то, если урона дикого не получат.
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