Гейджи не хочет драться с Махачевым в июне: «Это невозможно, ведь каждый мой бой − травмирующий опыт»
Джастин Гейджи заявил, что не сможет драться с Исламом Махачевым в июне.
«Я не играю в «А что, а если», но упускать шанс стать чемпионом нельзя. Мне нужно будет отдохнуть.
Думаю, что бой в июне невозможен, потому что каждый мой поединок − травмирующий опыт. Нужно будет отправиться домой и позаботиться о теле и голове.
Но у меня есть тренеры и менеджер, которые в конечном итоге принимают такие решения. Если они скажут: «Иди», то я пойду», − сказал легковес UFC и обладатель титула BMF Джастин Гейджи.
Напомним, что в ночь на 14 апреля Джастин Гейджи подерется с Максом Холлоуэем на UFC 300.
Гейджи − о планах после поединка с Холлоуэем: «Я не заглядываю вперед. Обычно не рассчитываю быть живым после боя»
Холлоуэй − о Топурии: «Я принимал вызовы от всех перспективных бойцов, лишь один из них отказал мне. Спросите Илию об этом»
А так, если с кем-то из победителей юфц300 только осенью и то, если урона дикого не получат.