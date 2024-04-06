Гейджи хочет драться за титул UFC в ноябре-2024: «Пусть Махачев бьется с победителем боя Оливейра − Царукян в июне, а я затем встречусь с чемпионом в Нью-Йорке»
Джастин Гейджи заявил, что хочет подраться за титул UFC в ноябре-2024.
«Я не думал о поединке с Махачевым 2 июня, но я уже принял тот факт, что победитель боя Оливейры и Царукяна будет следующим претендентом.
Так что пусть победитель этого поединка дерется с Исламом 2 июня, а я затем встречусь с чемпионом в ноябре в Нью-Йорке», − сказал легковес UFC Джастин Гейджи, который в ночь на 14 апреля подерется с Максом Холлоуэем за титул BMF.
Али Абдель-Азиз: «Гейджи − самый захватывающий боец в истории. Через 10 дней он устроит очередное ДТП в клетке»
Гейджи – о бое с Холлоуэем: «Я нанесу Максу такой урон, что врач будет обязан остановить поединок»