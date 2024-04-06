Гейджи хочет драться за титул UFC в ноябре-2024: «Пусть Махачев бьется с победителем боя Оливейра − Царукян в июне, а я затем встречусь с чемпионом в Нью-Йорке»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи заявил, что хочет подраться за титул UFC в ноябре-2024.

«Я не думал о поединке с Махачевым 2 июня, но я уже принял тот факт, что победитель боя Оливейры и Царукяна будет следующим претендентом.

Так что пусть победитель этого поединка дерется с Исламом 2 июня, а я затем встречусь с чемпионом в ноябре в Нью-Йорке», − сказал легковес UFC Джастин Гейджи, который в ночь на 14 апреля подерется с Максом Холлоуэем за титул BMF.

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Джастин Гейджи
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1 комментарий
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🤣разошёлся не на шутку, Макс💪
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