Царукян сделал прогноз на бой с Оливейрой: «Технический нокаут в первом раунде»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 300 Оливейра - Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян уверен, что нокаутирует Чарльза Оливейру в первом раунде.

«Это будет сумасшедший бой, потому что Оливейра умеет бороться, бить, хорош в джиу-джитсу. Даже не знаю, что он собирается делать во время боя, но и он не понимает, чего ждать от меня.

С нетерпением жду этого боя. Все, кто любит ММА, будут смотреть наш поединок. Мы обоа − полноценные бойцы ММА. Мой прогноз − финиш, технический нокаут в первом раунде», − сказал легковес UFC Арман Царукян, который в ночь на 14 апреля подерется с Чарльзом Оливейры на UFC 300.

Царукян – о бое с Оливейрой: «Уроню Чарльза, а потом задушу его. Прямо как Махачев»

Чарльз Оливейра: «Мои нокауты – это шоу. Никто не знает, насколько сильно во мне горит желание снова быть чемпионом»

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