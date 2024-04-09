Царукян сделал прогноз на бой с Оливейрой: «Технический нокаут в первом раунде»
Арман Царукян уверен, что нокаутирует Чарльза Оливейру в первом раунде.
«Это будет сумасшедший бой, потому что Оливейра умеет бороться, бить, хорош в джиу-джитсу. Даже не знаю, что он собирается делать во время боя, но и он не понимает, чего ждать от меня.
С нетерпением жду этого боя. Все, кто любит ММА, будут смотреть наш поединок. Мы обоа − полноценные бойцы ММА. Мой прогноз − финиш, технический нокаут в первом раунде», − сказал легковес UFC Арман Царукян, который в ночь на 14 апреля подерется с Чарльзом Оливейры на UFC 300.
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