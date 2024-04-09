Царукян сделал прогноз на бой с Оливейрой: «Технический нокаут в первом раунде»

Арман Царукян уверен, что нокаутирует Чарльза Оливейру в первом раунде.

«Это будет сумасшедший бой, потому что Оливейра умеет бороться, бить, хорош в джиу-джитсу. Даже не знаю, что он собирается делать во время боя, но и он не понимает, чего ждать от меня.

С нетерпением жду этого боя. Все, кто любит ММА, будут смотреть наш поединок. Мы обоа − полноценные бойцы ММА. Мой прогноз − финиш, технический нокаут в первом раунде», − сказал легковес UFC Арман Царукян, который в ночь на 14 апреля подерется с на UFC 300.

Царукян – о бое с Оливейрой: «Уроню Чарльза, а потом задушу его. Прямо как Махачев»

Чарльз Оливейра: «Мои нокауты – это шоу. Никто не знает, насколько сильно во мне горит желание снова быть чемпионом»