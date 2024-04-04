Али Абдель-Азиз: «Гейджи − самый захватывающий боец в истории. Через 10 дней он устроит очередное ДТП в клетке»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Али Абдель-Азиз Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз назвал Джастина Гейджи самым захватывающим бойцом в истории.

«Через 10 дней Джастин Гейджи покажет нам только развлечение и чистое удовольствие. Он всегда устраивает в ДТП в клетке, выводит из строя органы соперника. Самый захватывающий боец в истории», − написал в соцсетях менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Джастин Гейджи подерется с Максом Холлоуэем за титул BMF.

Гейджи и Холлоуэй – кровавые бароны UFC. Уф, как же жалко их соперников

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"ДТП в клетке" отлично описывает стиль Гейджи
+1
-1
0
Ответ Zidane 21
"ДТП в клетке" отлично описывает стиль Гейджи
Причем, лобовое дтп
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий