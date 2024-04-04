Али Абдель-Азиз: «Гейджи − самый захватывающий боец в истории. Через 10 дней он устроит очередное ДТП в клетке»

Али Абдель-Азиз назвал Джастина Гейджи самым захватывающим бойцом в истории.

«Через 10 дней Джастин Гейджи покажет нам только развлечение и чистое удовольствие. Он всегда устраивает в ДТП в клетке, выводит из строя органы соперника. Самый захватывающий боец в истории», − написал в соцсетях менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Джастин Гейджи подерется с за титул BMF.

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