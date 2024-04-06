Джастин Гейджи: «Уважаю Холлоуэя, но выбить ему глаз или сломать его руку − идеальный сценарий»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи UFC 300 Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи заявил, что хочет причинить тяжелые травмы Максу Холлоуэю.

«Могу предположить лучший сценарий для себя. Повторюсь, что очень уважаю Макса. Но если я смогу выбить ему глаз, сломать его руку и сделать так, что он не сможет стоять на ногах − это будет идеальный сценарий для меня, а не просто отправить его спать.

Я знаю, что он попытается вырубить меня, так что ничуть не огорчусь, если сам выключу его», − сказал легковес UFC Джастин Гейджи, который в ночь на 14 апреля будет защищать титул BMF в бою с Максом Холлоуэем.

Гейджи хочет драться за титул UFC в ноябре-2024: «Пусть Махачев бьется с победителем боя Оливейра − Царукян в июне, а я затем встречусь с чемпионом в Нью-Йорке»

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