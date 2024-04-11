Грин привел Холлоуэя в качестве примера для Махачева: «Макс берется за любой шанс, а Ислам не рискует»
Бобби Грин раскритиковал подход Ислама Махачева к планированию карьеры.
«Гейджи и Холлоуэй − два моих любимца, настоящие войны. Они выходят на арену, чтобы устроить отличный бой. Это мои братья по спорту, рад за них.
Макс идеальный пример моего подхода к спорту, который заключается в том, что нужно браться за любой шанс.
Мы стараемся драться как можно больше. Мы пытаемся использовать все отведенное нам время, нас за это стоит уважать.
Ребята вроде Ислама Махачева же не торопятся с этим. Если ты хочешь стать звездой, то нужно выходить и рисковать. Волкановский − еще один пример парня, который рискует.
Иногда ты можешь не справиться, но, черт побери, я сделал то, что вы, ублюдки, сделать не в состоянии», − сказал легковес UFC Бобби Грин.
Брендан Аллен: «Махачев получил титульник, победив Грина. Я сделал то же самое против более сильного соперника»