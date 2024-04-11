Грин привел Холлоуэя в качестве примера для Махачева: «Макс берется за любой шанс, а Ислам не рискует»

Бобби Грин раскритиковал подход Ислама Махачева к планированию карьеры.

«Гейджи и Холлоуэй − два моих любимца, настоящие войны. Они выходят на арену, чтобы устроить отличный бой. Это мои братья по спорту, рад за них.

идеальный пример моего подхода к спорту, который заключается в том, что нужно браться за любой шанс.

Мы стараемся драться как можно больше. Мы пытаемся использовать все отведенное нам время, нас за это стоит уважать.

Ребята вроде же не торопятся с этим. Если ты хочешь стать звездой, то нужно выходить и рисковать. Волкановский − еще один пример парня, который рискует.

Иногда ты можешь не справиться, но, черт побери, я сделал то, что вы, ублюдки, сделать не в состоянии», − сказал легковес UFC Бобби Грин.

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