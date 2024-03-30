Имавов вызвал Стрикленда на реванш: «Если ты не трус, то приезжай в Париж»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Нассурдин Имавов хочет взять реванш у Шона Стрикленда.

«Шон Стрикленд, я жду тебя на турнире UFC в Париже. Если ты не трус, то приходи на вражескую территорию», − сказал средневес UFC Нассурдин Имавов.

Напомним, что Стрикленд победил Имавова единогласным решением судей в январе-2023.

Шон Стрикленд: «Если мне не устроят реванш, то это произойдет лишь по одной причине – UFC хотят, чтобы я заткнулся»

Стрикленд рассказал о ментальных проблемах: «Как-то проснулся утром и понял, что опасен для людей. У меня есть деньги и слава, но психически я не в порядке»

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7 комментариев
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Смешно. Он мог бы заявлять что-то подобное, если бы бой был равным и дошел до суд решения. А на деле у этого Имавова во 2 раунде просто кончился бензин и Шон запинал его как мешок с картошкой
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-3
+18
Что-то логики в этих словах нет. Проиграл в одну калитку и условия диктует. Всё равно, что сказать: "Если не трус, то приходи один, и мы одни придём".
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Да он тебя уберет опять в одну калитку в стойке
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обычный воздухан, который был побит, но чета еще балаболит. поп-мма его зовет
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только один приезжай
мы тоже одни будем
и нож не бери
у нас свой
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Ответ 6aTbKa MaxHo
Смешно. Он мог бы заявлять что-то подобное, если бы бой был равным и дошел до суд решения. А на деле у этого Имавова во 2 раунде просто кончился бензин и Шон запинал его как мешок с картошкой
так он дошел до суд решения
+1
-1
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