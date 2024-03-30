Имавов вызвал Стрикленда на реванш: «Если ты не трус, то приезжай в Париж»

Нассурдин Имавов хочет взять реванш у Шона Стрикленда.

«Шон Стрикленд, я жду тебя на турнире UFC в Париже. Если ты не трус, то приходи на вражескую территорию», − сказал средневес UFC Нассурдин Имавов.

Напомним, что Стрикленд победил Имавова единогласным решением судей в январе-2023.

Шон Стрикленд: «Если мне не устроят реванш, то это произойдет лишь по одной причине – UFC хотят, чтобы я заткнулся»

Стрикленд рассказал о ментальных проблемах: «Как-то проснулся утром и понял, что опасен для людей. У меня есть деньги и слава, но психически я не в порядке»