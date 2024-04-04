Брендан Аллен уверен, что победит дю Плесси: «Если мне дадут титульник, то это будет легкий вечер в офисе»

Брендан Аллен высказался о возможном поединке против Дрикуса дю Плесси.

«Если я получу титульный шанс, то думаю, что это будет легкий вечер в офисе. Стилистически Дрикус сможет рассчитывать только на лаки-панч. Он меня не побьет», − сказал средневес UFC Брендан Аллен, который в ночь на 7 апреля подерется с Крисом Кертисом.

Дю Плесси − чемпион UFC в среднем весе, победивший в январе-2024.

Стрикленд пригрозил уходом из UFC, если ему не дадут реванш с дю Плесси: «Пойду за миллионы избивать Джейка Пола»

Дю Плесси намекнул на бой с Адесаньей: «Кое-кто хочет еще одного поражения в Австралии»