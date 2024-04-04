Брендан Аллен уверен, что победит дю Плесси: «Если мне дадут титульник, то это будет легкий вечер в офисе»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Брендан Аллен Бокс/MMA/UFC

Брендан Аллен высказался о возможном поединке против Дрикуса дю Плесси.

«Если я получу титульный шанс, то думаю, что это будет легкий вечер в офисе. Стилистически Дрикус сможет рассчитывать только на лаки-панч. Он меня не побьет», − сказал средневес UFC Брендан Аллен, который в ночь на 7 апреля подерется с Крисом Кертисом.

Дю Плесси − чемпион UFC в среднем весе, победивший Шона Стрикленда в январе-2024.

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1 комментарий
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Фф... тебя Стрикленд избил без шансов, а Плесси не слабее. Лёгкая вечеринка будет у Плесси.
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