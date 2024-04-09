Стрикленд объяснил отказ от боя с Костой: «Почему я должен соглашаться на коротком уведомлении за обычный чек?»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд заявил, что хочет повышенный гонорар за бой с Пауло Костой.

«Просто полюбопытствуйте, ребята. Как вы думаете, что мне предложили за то, чтобы я согласился драться с Костой через семь недель? Базовый контракт… 500 тысяч долларов? Значительно меньше», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд.

Коста обвинил Стрикленда в отказе от боя: «Мне предложили драться с Шоном 1 июня, но он сказал «нет»

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