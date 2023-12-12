Минеев и Штырков могут провести бой по ММА в конце 2024 года

Теги MMA Владимир Минеев Иван Штырков RCC Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев и Иван Штырков могут провести реванш в конце 2024 года.

Об этом заявил руководитель RCC Николай Клименко, его слова приводит пресс-служба промоушена.

Поединок по правилам ММА между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым может состояться в октябре или декабре 2024 года.

Напомним, Минеев и Штырков осенью-2023 подрались по правилам кикбоксинга: Владимир победил единогласным решением судей.

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2 комментария
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Могут ещё в настольный теннис сыграть, в бильярд, шахматы‼️
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Ну хоть в конце следующего года, а не этого. А то тяжело Минееву пацанов оставлять каждый раз, задёргали бедного))
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