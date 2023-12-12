Минеев и Штырков могут провести бой по ММА в конце 2024 года

Владимир Минеев и Иван Штырков могут провести реванш в конце 2024 года.

Об этом заявил руководитель RCC Николай Клименко, его слова приводит пресс-служба промоушена.

Поединок по правилам ММА между и может состояться в октябре или декабре 2024 года.

Напомним, Минеев и Штырков осенью-2023 подрались по правилам кикбоксинга: Владимир победил единогласным решением судей.

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