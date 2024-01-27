Иван Штырков: «Скорее всего, бой с Минеевым состоится в декабре на турнире RCC»

Теги MMA Владимир Минеев Иван Штырков RCC Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков назвал ориентировочную дату реванша с Владимиром Минеевым.

«Изначально хотели подраться с Минеевым в мае по правилам MMA. Но у Владимира, видимо, свои дела, планы, работы. И во время разговора с Камилом Гаджиевым он предложил уже на конец года. Это будет интересно, все будут готовы.

У нас в соглашении прописано, что мы должны в течение 2024 года провести поединок по ММА, и декабрь также входит в календарный год. Так что договоренности следующие – с большей долей вероятности наш бой с Минеевым по ММА состоится в декабре на новогоднем турнире RCC», – заявил боец MMA Иван Штырков.

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