Штырков – о Минееве: «Одновременно служить и готовиться к бою – невозможно»

Теги MMA Владимир Минеев Иван Штырков RCC Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков уверен, что Владимир Минеев не сможет хорошо подготовиться к бою .

«Я уверен, что одновременно служить и готовиться к бою – невозможно. Пробежать кросс, отжаться от пола и подтянуться на турнике – это не полноценная подготовка к профессиональному бою по кикбоксингу. Владимир [Минеев] имел в виду что-то другое. Понятно, что не полноценную жизнь рядового от подъема до отбоя с выполнением воинских задач и обязанностей.

Не знаю, чем он там занимается. Не могу ни судить, ни опровергать, ни догадываться. Он взрослый, опытный и профессиональный спортсмен, который сам выбирает, как ему готовиться», – заявил боец RCC Иван Штырков.

Напомним, что Минеев и Штырков подерутся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок станет главным событием турнира суперсерии, который состоится 18 ноября.

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5 комментариев

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Олег Акимов
Они начали что-то подозревать...
+5
0
+5
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klingibitor
Ответ Олег Акимов
Они начали что-то подозревать...
Что Миней популист
+1
0
+1
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Всеволод Бобров
так бы и сказал, что он клоун, который пиарится на сво.
0
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Sobachkin
Дискредитации Минеева???
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David Rigert
Ответ klingibitor
Что Миней популист
может даже популяст.
0
0
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