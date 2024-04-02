Штырков − о конфликте со Шлеменко: «Дружбы нет. Не нравится, когда люди так делают»

Теги MMA Александр Шлеменко Александр Сарнавский Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков рассказал об отношениях с Александром Шлеменко.

«Уже никакой дружбы нет. Из того, что я слышал, видел и знаю, это не красит Сашу Шлеменко как человека.

Я не умаляю его заслуг как спортсмена и деятеля. К этому нет вопросов. С точки зрения человека, мне не нравится, когда люди так делают. Я этого не понимаю.

Для меня Шлеменко достаточно тяжелый человек. Но это не значит, что мы не находили общего языка. Были разногласия.

Никакого зла не держу, но не могу его понять. Ситуация с Сарнавским наше недопонимание отодвинула дальше. На недосягаемый уровень», − сказал боец ММА Иван Штырков.

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